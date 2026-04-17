Salvini ministro della malavita i giudici graziano Saviano | critica legittima Il vicepremier | lo querelerò ancora

Il tribunale di Roma ha assolto in primo grado lo scrittore che aveva chiamato Matteo Salvini “ministro della malavita”, affermazione che aveva suscitato reazioni e critiche. Salvini aveva annunciato che avrebbe querelato nuovamente, mentre lo scrittore aveva sottolineato che si trattava di una critica legittima, ritenendo che non si trattasse di diffamazione. La vicenda ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti delle polemiche pubbliche.

È una frase un tantino maleducata ma non è diffamazione. Il tribunale di Roma ha assolto in primo grado R oberto Saviano che in più occasioni ha definito Matteo Salvini “ministro della malavita”. Non proprio un complimento ma neanche un reato. Se l’insulto plateale è rivolto a un esponente di centrodestra insomma per alcuni solerti giudici va tutto bene. È legittima espressione di critica politica. Dopo otto anni dai post velenosi all’indirizzo del leader leghista, all’epoca ministro dell’Interno, il predicatore anti-mafia per contratto è stato salvato. L’autore di Gomorra gongola. La sua difesa? Prendere a prestito Gaetano Salvemini, che usò il termine «malavita» contro Giolitti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Salvini ministro della malavita”, i giudici graziano Saviano: critica legittima. Il vicepremier: lo querelerò ancora Notizie correlate Salvini “ministro della malavita”? Saviano assolto: “Io, perseguitato per 8 anni”. Ma il vicepremier: “Lo querelo di nuovo”Il Tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione, per aver definito Matteo Salvini “ministro della malavita” nel 2018 in... Diffamazione Salvini, Saviano assolto. Il ministro: “Lo querelerò ancora”Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini perchè... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Saviano assolto nel processo per diffamazione contro Salvini: aveva definito il leader della Lega ministro della malavita; Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione per aver chiamato Matteo Salvini ministro della malavita; Definì Salvini ministro della malavita, Saviano assolto. Il vicepremier: Lo querelerò di nuovo; Salvini ministro della malavita. Assolto Saviano. Salvini ministro della malavita? Saviano assolto: Io, perseguitato per 8 anni. Ma il vicepremier: Lo querelo di nuovoLo scrittore Roberto Saviano assolto dall’accusa di diffamazione per i post pubblicati sui social nel 2018, quando il leader leghista Matteo Salvini era ministro dell'Interno. Ecco le reazioni alla se ... quotidiano.net Definì Salvini «ministro della malavita»: Saviano assolto. Lui: «Perseguitato per anni». Il vicepremier: «Lo querelerò di nuovo»Lo scrittore era accusato di diffamazione per alcuni post pubblicati sui social nel 2018, quando il leader leghista era ministro dell'Interno ... roma.corriere.it Saviano assolto per aver definito Salvini “ministro della malavita”. A me Salvini non sta simpatico, ma se scrivessi che un pm è un “magistrato della malavita” mi beccherei l’ergastolo. Misteri tutti italiani x.com Washington spinge sulla pace in Medioriente; “Salvini ministro della malavita”, Saviano assolto ma Salvini rilancia; Ostaggi e fuga nelle fogne dopo il colpo in banca - facebook.com facebook