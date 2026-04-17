Il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini, riguardante alcuni post sui social del 2018 in cui definì il leader leghista “ministro della malavita”. Salvini, presente in aula, ha dichiarato che continuerà a querelare Saviano. La vicenda riguarda le pubblicazioni di Saviano sui social durante il periodo in cui Salvini ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno.

Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini perchè in alcuni post che pubblicò sui social nel 2018, quando era ministro dell’Interno, definì il leader leghista “ministro della malavita”. Lo scrittore aveva affermato che la sua critica nasceva da una posizione culturale e politica ben precisa, citando Salvemini per sottolineare una tradizione di denuncia morale nei confronti del potere. Saviano: “Perseguitato per anni da Salvini, voleva togliermi scorta”. “ Salvini per anni mi ha perseguitato letteralmente, facendo campagne elettorali su di me. Soprattutto, lo ricorderete, continuando a dichiarare che avrebbe tolto la mia scorta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Diffamazione Salvini, Saviano assolto. Il ministro: “Lo querelerò ancora”

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