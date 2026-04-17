Un politico ha dichiarato che, sebbene condivida alcune posizioni, come quella contro le migrazioni clandestine, attaccare il Papa in un momento di tensioni globali non porta benefici. Ha aggiunto che i rapporti con gli Stati Uniti rimangono invariati, nonostante le divergenze. La sua opinione si concentra sulla scarsa utilità di critiche rivolte alla figura religiosa, definita come promotrice di pace.

"Abbiamo condiviso alcune battaglie, come il contrasto alle migrazioni clandestina, però in un momento delicato con troppi conflitti in corso, attaccare il Papa e prendersela col Papa che è un costruttore di pace non serve a niente e nessuno, poi i buoni rapporti con gli Stati Uniti restano". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini al Tg3, circa l'attacco del presidente Usa, Donald Trump, al Papa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvini, attaccare il Papa non serve a nessuno

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