Durante una conferenza stampa, un leader politico ha criticato le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, definendole di cattivo gusto. Ha inoltre espresso totale sostegno alla premier, affermando che le sue posizioni sono state attaccate ingiustamente. La stessa figura ha definito offensivo il fatto che siano state rivolte accuse nei confronti del Papa. La manifestazione dei patrioti è stata presentata come un momento di mobilitazione politica.

Matteo Salvini, nella conferenza stampa di presentazione della ‘Manifestazione dei Patrioti’, in programma sabato a Milano in Piazza Duomo nella sede milanese della Lega in via Bellerio, parla dei temi di attualità dopo l’attacco di Donald Trump al Papa e le critiche a Giorgia Meloni del presidente americano. “Confermo il massimo sostegno a chiunque stia lavorando per la pace. Il Santo Padre è il primo protagonista e costruttore di pace, quindi chiunque con qualunque ruolo additi il Santo Padre non fa cosa sensata e intelligente”, dice il vicepremier che poi precisa: “ I rapporti sono e continueranno ad essere positivi con gli Usa, non è qualche caduta di stile di queste ore a metterli in discussione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump, Salvini: “Dal presidente Usa caduta di stile, totale sostegno a Meloni: attaccare il Papa offensivo”

SALVINI PRENDE LE DISTANZE DA TRUMP E MELONI: DIRITTO DEI POPOLI A DECIDERE DEL PROPRIO FUTURO

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