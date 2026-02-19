Dopo Meloni tocca a Salvini attaccare le toghe

Matteo Salvini ha criticato duramente le toghe, accusandole di interferire nella politica, in risposta alle dichiarazioni di Sergio Mattarella. La tensione tra politica e magistratura si è intensificata, nonostante gli appelli alla calma del presidente. In questa fase, il ministro dell’Interno ha puntato il dito contro alcune sentenze giudiziarie che, a suo avviso, danneggiano la maggioranza. La polemica si inserisce nel clima acceso della campagna referendaria sulla separazione delle carriere, in vista del voto del 22 e 23 marzo. La confusione tra politica e giustizia continua a crescere.

Nemmeno le parole di Sergio Mattarella sono bastate per fare abbassare i toni dello scontro tra politica e magistratura che ha raggiunto livelli inediti in piena campagna referendaria per il voto sulla separazione delle carriere del 22 e 23 marzo. “Continue provocazioni di alcuni giudici a favore di Ong straniere che trasportano clandestini. Contro l’Italia e gli Italiani. Votare SÌ è un dovere morale”. E’ quanto scrive la Lega sulla decisione del tribunale di Catania di revocare il fermo alla nave Sea Watch 5, che accende un altro scontro sui migranti. Referendum, ancora scontro con le toghe: dopo Meloni tocca a Salvini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dopo Meloni, tocca a Salvini attaccare le toghe Migranti, Meloni: “Le toghe politicizzate ci ostacolano”. Le opposizioni pronte ad attaccare in AulaGiorgia Meloni ha accusato i magistrati di politicizzare le loro decisioni e di bloccare le strategie contro l’immigrazione illegale. Referendum sulla Giustizia, la rimonta del No riapre la partita. E Nordio torna ad attaccare le togheLa campagna per il referendum sulla giustizia si riaccende. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’incontro riservato di Meloni con Macron. Non è il momento di litigare; Smorza Merz, osserva Rubio, non rompe con Trump: i forni di Meloni in politica estera; Migranti, Meloni accelera: Nulla è impossibile, tocca al Parlamento - pagina 10; La sentenza su CasaPound. Taviani, Cossiga o Pilato: chi vuole essere Piantedosi?. Pucci rinuncia a Sanremo dopo gli insulti social, Meloni: Ora basta con il doppiopesismo. Se attaccano me è satira, ma su di loro è sessismoUn doppiopesismo che, secondo Meloni, assolve gli attacchi contro di lei e condanna quelli rivolti alla sinistra ... affaritaliani.it La premier Giorgia #Meloni replica agli attacchi di #Macron dopo le osservazioni fatte sull'attivista francese ucciso: "Francamente mi ha molto colpito questa dichiarazione di Macron, non me l'aspettavo. Io vedo un clima che non mi piace, lo vedo in Italia, in Fr x.com Massimo De Manzoni commenta le parole di Macron a Meloni dopo il post sulla morte di Quentin Deranque: "Noi abbiamo tutto il diritto di stigmatizzare quell'aggressione violenta. La reazione di Macron è fuori luogo. Queste persone agiscono anche nel nostr facebook