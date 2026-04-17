La Salvia officinalis è una pianta conosciuta da secoli per le sue proprietà, utilizzata sia in cucina che in ambito medicinale. Recenti studi hanno analizzato i suoi effetti sulla memoria e sulla sudorazione, portando alla luce alcuni aspetti ancora poco conosciuti. La pianta si presenta come un elemento versatile, apprezzato in molte culture per le sue potenzialità terapeutiche e alimentari.

C’è una pianta, discreta ma potentissima, che da secoli trova spazio nelle cucine e nelle farmacie naturali di mezzo mondo: la Salvia officinalis. Il suo nome non è casuale. Deriva dal latino salvare, e racconta già tutto: un’erba considerata capace di curare, proteggere e rafforzare il corpo. Oggi, tra il ritorno ai rimedi naturali e una crescente attenzione al benessere, la salvia sta vivendo una nuova stagione di popolarità. Ma cosa la rende davvero così speciale? Le foglie di questa pianta racchiudono un mix di oli essenziali e sostanze attive che agiscono su diversi fronti. Prima di tutto, è un’ alleata della digestione: una semplice tisana dopo i pasti può aiutare a ridurre gonfiore e pesantezza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Salvia, gli effetti su memoria e sudore: i segreti svelati

La droga che ti fa vivere una vita intera in 5 minuti

Notizie correlate

Caso Epstein, sei nomi segreti svelati al Congresso. Ombre su miliardari e potenti e la pista che porta a MilanoNuovi sviluppi sul caso Jeffrey Epstein riaccendono lo scontro politico negli Stati Uniti.

Capaci, nel Giardino della memoria un albero per ricordare Salvia che disse "no" al boss CutoloUn albero di ulivo dedicato a Giuseppe Salvia, vicedirettore dell'istituto penitenziario di Poggioreale, ucciso il 14 aprile del 1981 in un agguato...