Durante un’audizione alla Camera, il deputato Ro Khanna ha svelato sei nomi rimasti nascosti nei documenti del Dipartimento di Giustizia sul caso Epstein. La rivelazione riaccende le discussioni sui collegamenti tra i potenti e gli affari sporchi, e apre nuove piste che portano fino a Milano.

Nuovi sviluppi sul caso Jeffrey Epstein riaccendono lo scontro politico negli Stati Uniti. Durante una seduta alla Camera, il deputato democratico californiano Ro Khanna ha reso pubblici i nomi di sei uomini precedentemente oscurati nei documenti del Dipartimento di Giustizia relativi al finanziere morto in carcere nel 2019. Secondo Khanna, si tratta di figure “ricche e potenti” i cui nomi sarebbero stati censurati senza spiegazioni. Tuttavia, al momento non risultano incriminazioni a loro carico. Anche il deputato repubblicano Thomas Massie, coautore con Khanna di una proposta di legge per la trasparenza sui file Epstein, ha dichiarato che i sei sarebbero “probabilmente implicati per la loro presenza nei documenti”, pur precisando che non risultano formalmente accusati di reati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Epstein, sei nomi segreti svelati al Congresso. Ombre su miliardari e potenti e la pista che porta a Milano

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Il caso Jeffrey Epstein torna a far parlare di sé dopo che sono stati scoperti sei nomi censurati nei file pubblicati sul finanziere morto in carcere nel 2019.

Roma, 11 febbraio 2026 – Sei nomi di uomini potenzialmente coinvolti in affari poco chiari sono spariti dai file su Epstein senza che nessuno spieghi il motivo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Caso Epstein, due deputati Usa svelano sei nomi desecretati: ecco chi sono; Caso Epstein, la denuncia di due deputati: Nei file censurati nomi di sei uomini; Caso Epstein, oscurati i nomi di 'sei uomini di alto livello'. Ghislaine Maxwell parlerà solo in cambio della grazia; Chi c'è nei nuovi file Epstein e perché i legali delle vittime scalpitano.

Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sonoIdeputati Ro Khanna e Thomas Massie accusano il Dipartimento di Giustizia di aver coperto i nomi di sei uomini ricchi e potenti nei file desecretati sul finanziere morto nel 2019. Dopo aver visionat ... tg24.sky.it

Caso Epstein: svelati i nomi di altri sei uomini implicati nel giro del finanziereCaso Epstein – Altri sei nomi di uomini implicati nei giri del finanziere sono stati svelati da Ro Khanna e Thomas Massie. mam-e.it

Usa: nuovi funzionari coinvolti, sempre più intricato caso Epstein Il 10 febbraio, ora locale, Jamie Raskin, massimo esponente democratico della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha dichiarato che durante la revisione d - facebook.com facebook

Caso Epstein, due deputati Usa svelano sei nomi desecretati: ecco chi sono ilsole24ore.com/art/caso-epste… x.com