Capaci nel Giardino della memoria un albero per ricordare Salvia che disse no al boss Cutolo

A Capaci è stato piantato un albero di ulivo nel Giardino della memoria in ricordo di Giuseppe Salvia, vicedirettore dell’istituto penitenziario di Poggioreale, ucciso il 14 aprile 1981 in un attentato lungo la tangenziale di Napoli. L'evento si è svolto nel giorno dell’anniversario dell’omicidio, con il coinvolgimento di autorità e rappresentanti della comunità. Salvia era noto per aver negato favori al boss Raffaele Cutolo.

Un albero di ulivo dedicato a Giuseppe Salvia, vicedirettore dell'istituto penitenziario di Poggioreale, ucciso il 14 aprile del 1981 in un agguato lungo la tangenziale di Napoli per ordine del boss Raffaele Cutolo, sarà piantumato nel giorno dell'anniversario dell'uccisione nel Giardino della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Il questore di Latina consegna al vescovo Mariano Crociata l'olio del Giardino della memoria di CapaciIl questore Fausto Vinci ha consegnato questa mattina, 30 marzo, al vescovo di Latina, Mariano Crociata, una boccetta contenente l'olio proveniente... Da Capaci arriva a Lanciano l'olio del Giardino della memoria per la Settimana SantaDalla strage di Capaci alla Settimana Santa, da simbolo civile a segno liturgico, da ferita a speranza: è densa di significati la consegna dell’olio... Arafta | 61–80. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Temi più discussi: Il Questore dona alle Diocesi di Nuoro e Lanusei l’olio del Giardino della Memoria di Capaci; La Questura di Ravenna consegna alle Diocesi del territorio l'olio del Giardino della Memoria di Capaci.; L’olio del Giardino della Memoria di Capaci consegnato alla Diocesi per la Messa crismale; Per la Pasqua consegnato alle Diocesi della Granda l’olio del Giardino della memoria di Capaci. Strage di Capaci, l’olio del Giardino della Memoria arriva a Nuoro e Lanusei: sarà consacrato per la PasquaUn legame profondo e spirituale unisce oggi il cuore della Sardegna al luogo simbolo della lotta alla mafia. Nella mattinata odierna, presso la Curia Vescovile di Nuoro, si è rinnovato un rito carico ... vistanet.it Il questore di Ancona dona ai vescovi l'olio del Giardino della Memoria di CapaciIl questore di Ancona Cesare Capocasa dona ai vescovi delle diocesi della provincia l'olio proveniente dal Giardino della Memoria di Capaci. (ANSA) ... ansa.it ECCO IL NUOVO GIARDINO DELLA LUDOTECA CIVICA Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/index.phpoption=com_k2&view=item&id=174488 - facebook.com facebook