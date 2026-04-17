Salvatore Esposito ha celebrato il suo matrimonio con Paola Rossi in Italia, dopo aver iniziato il percorso tra le luci di New York. La cerimonia è avvenuta nel paese natale dell’attore, con amici e parenti presenti. La coppia ha scelto di unire le proprie vite in una cerimonia privata, confermando il legame dopo anni di relazione.

Il percorso iniziato tra le luci di New York ha trovato il suo compimento ufficiale in Italia, con la celebrazione del matrimonio tra Salvatore Esposito e Paola Rossi. La coppia, che aveva già anticipato la volontà di unirsi in sacramento nel corso del 2026, ha condiviso i momenti salienti della cerimonia, dalla formalizzazione dei documenti al tradizionale bacio davanti alla torta nuziale, decorata con un messaggio dedicato alla loro promessa. Dalla pista di ghiaccio di Manhattan al sì definitivo. Le radici di questo legamento affondano nella fine del 2023, quando una proposta di matrimonio avvenuta sulla pista di pattinaggio del Rockefeller Center ha segnato una svolta per l’attore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvatore Esposito si sposa: dal ghiaccio di NY al sì definitivo

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