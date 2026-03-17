Blerta Celibashi ha sposato il principe Leka II di Albania, scegliendo un trucco molto luminoso e un semi-raccolto elegante. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di amici e familiari, mentre la sposa ha indossato un outfit che ha valorizzato il suo stile romantico. La giornata si è conclusa con una celebrazione intima e festosa.

Dalle foto non si può non notare il beauty look ad alto tasso di eleganza e romanticismo scelto dalla sposa, neo principessa d'Albania, che per il suo sì a al principe ha optato per un make-up sofisticato, ma senza rinunciare al tocco più incisivo dell'eyeliner nero, e a un'acconciatura romantica, di quelle che piacerebbero anche alla principessa di Galles. Non a caso Blerta, per alcuni, è già la «Kate Middleton di Albania». Il make-up: un tocco di glow e uno di eyeliner La sposa si è affidata alle mani della make-up aritst RM MakeUp, che ha creato per lei un trucco ad alto tasso di eleganza. Luminosità è senza dubbio la parola chiave di questo look, che punta tutto su palpebre rosa shiny impreziosite da un fine tratto di eyeliner nero che, oltre a enfatizzare lo sguardo, crea un effetto allungante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Blerta Celibashi sposa: dal make-up extra glowy al semi-raccolto regale. Il beauty look per il suo sì al principe Leka II di Albania

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