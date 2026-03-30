Roma geloso per una foto sui social accoltella la compagna e le ruba i gioielli che le aveva regalato
Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito la compagna a Casal Bruciato. La lite, scaturita da una gelosia legata a una foto pubblicata sui social, si è conclusa con l’uomo che ha accoltellato la donna e le ha rubato i gioielli che le aveva regalato. La vittima è stata ferita durante l’episodio e trasportata in ospedale.
Aggredita e ferita dal compagno a Casal Bruciato dopo una lite di gelosia per una foto sui social. Arrestato un 45enne per rapina e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tutto quello che riguarda Roma geloso per una foto sui social...
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