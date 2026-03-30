Roma geloso per una foto sui social accoltella la compagna e le ruba i gioielli che le aveva regalato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito la compagna a Casal Bruciato. La lite, scaturita da una gelosia legata a una foto pubblicata sui social, si è conclusa con l’uomo che ha accoltellato la donna e le ha rubato i gioielli che le aveva regalato. La vittima è stata ferita durante l’episodio e trasportata in ospedale.