Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno annunciato pubblicamente il loro prossimo matrimonio, condividendo con i fan lo scambio delle promesse. La notizia è stata comunicata attraverso un post sui social media, in cui entrambi hanno mostrato i momenti più significativi della cerimonia. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alla data o ai preparativi, ma la coppia ha confermato di aver deciso di unirsi in matrimonio.

A condividere con i fan lo scambio della promessa di matrimonio con Paola Rossi è stato proprio Salvatore Esposito che ha diffuso alcuni scatti accompagnati da parole romantiche nei confronti della futura moglie “Promettere di amarti è stato facile, perchè nel momento in cui ti ho guardato ho capito che era già tutto scritto” diceSalvatore Espositosui social.L’ex attore di Gomorra, noto per aver interpretato i panni diGenny Savastanonella fiction, ha condiviso con i fan loscambio della promessa di matrimonio a Napoli con Paola Rossi,sua compagna e presto moglie. Il momento è stato diffuso dallo stesso attore attraverso alcuni scatti pubblicati sul suo profilo nei quali compare la coppia sorridente e felice.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono scambiati le promesse: presto il matrimonio

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