Saluti romani parata e messa in chiesa in memoria di Mussolini | 7 neofascisti indagati

Sette uomini residenti tra le province di Como, Varese e Pavia sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione a una manifestazione tenutasi il 27 aprile a Dongo, sul Lago di Como. Durante l’evento, si sono svolti saluti romani, una parata e una messa in chiesa in memoria di Mussolini. La manifestazione è stata oggetto di approfondimenti da parte delle autorità, che stanno verificando eventuali responsabilità.

Gli indagati, tutti uomini, sono residenti nelle province di Como, Varese e Pavia. La manifestazione si sarebbe tenuta lo scorso 27 aprile a Dongo, sul Lago di Como.🔗 Leggi su Fanpage.it Predappio, saluti romani alla commemorazione per Mussolini Notizie correlate Acca Larentia, saluti romani: gip Roma proscioglie 32 indagatiIl giudice ha motivato la decisione affermando che non vi era “nessuna previsione di condanna”, escludendo quindi la sussistenza dei presupposti per... Saluti romani ad Acca Larentia: prosciolti militanti di CasaPoundAGI - Il gup di Roma ha prosciolto una trentina di militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e il portavoce delle 'tartarughe' Luca Marsella,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Saluti romani, parata e messa in chiesa in memoria di Mussolini: 7 neofascisti indagatiLa Procura di Como ha inserito nel registro degli indagati sette persone, ritenute nostalgiche del Fascismo, che avrebbero celebrato pubblicamente Benito Mussolini e fatto il saluto romano. fanpage.it Saluti romani per Mussolini a Dongo, indagati 7 neofascisti: perquisizioni a Como, Varese e PaviaPer celebrare l'anniversario della morte del duce, alcuni manifestanti avevano appeso sul parapetto che affaccia sul lago di Como, alcuni fiori e poi risposto ... milano.repubblica.it