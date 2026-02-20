Saluti romani ad Acca Larentia | prosciolti militanti di CasaPound

Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha assolto circa trenta militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella, dall’accusa di aver fatto i saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia il 7 gennaio 2024. La decisione arriva dopo che le prove raccolte non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l’accusa di incitamento all’odio. Tra i presenti, alcuni hanno partecipato al corteo con bandiere e slogan. Il caso si chiude senza condanne, lasciando spazio a nuove interpretazioni.

AGI - Il gup di Roma ha prosciolto una trentina di militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e il portavoce delle 'tartarughe' Luca Marsella, accusati di aver effettuato i saluti romani, al grido 'presente' durante la commemorazione della strage di Acca Larentia il 7 gennaio del 2024. I pm, si ricorda, contestavano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. L'avvocato Domenico Di Tullio, storico difensore dei militanti, commenta all'AGI, che "oggi si chiude un processo" nel modo corretto perché, finalmente "è stata fatta giustizia " mentre, "a quasi 50 anni, sono ancora impuniti e sconosciuti gli assassini di Acca Larentia ".