Acca Larentia saluti romani | gip Roma proscioglie 32 indagati

Il gip di Roma ha prosciolto 32 indagati, tra cui Gianluca Iannone, perché non ci sono prove sufficienti. La causa è il loro coinvolgimento nei saluti romani e nel grido “presente” durante la commemorazione di Acca Larentia, avvenuta il 7 gennaio 2024. La decisione arriva dopo aver valutato le testimonianze e le immagini raccolte dagli inquirenti. Tra gli assolti ci sono anche altri esponenti di estrema destra che avevano partecipato alla manifestazione. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella scena politica e sociale romana.

Il gip del Tribunale di Roma ha disposto il proscioglimento di 32 persone, tra cui Gianluca Iannone, finite sotto indagine per i saluti romani e il grido "presente" durante la commemorazione della strage di Acca Larentia, avvenuta il 7 gennaio 2024. Il giudice ha motivato la decisione affermando che non vi era "nessuna previsione di condanna", escludendo quindi la sussistenza dei presupposti per sostenere l'accusa in giudizio. Il procedimento riguardava i partecipanti alla cerimonia che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbero posto in essere manifestazioni ritenute di matrice fascista nel corso dell'evento commemorativo.