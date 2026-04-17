Salute e sessualità | giornata di informazione e sensibilizzazione a Vicopisano

A Vicopisano si è svolta una giornata dedicata alla salute e alla sessualità, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e la prevenzione. L’evento ha coinvolto diverse attività rivolte a sensibilizzare sui temi legati al benessere individuale e alla consapevolezza tra i giovani e la comunità. Sono stati distribuiti materiali informativi e sono stati organizzati incontri con esperti per approfondire argomenti legati alla salute sessuale.

Informazione, prevenzione, ascolto, consapevolezza. Sono temi fondamentali per il benessere delle persone, in particolare dei più giovani, e della comunità. Il Comune di Vicopisano presenta il seminario 'Salute e sessualità', in programma mercoledì 22 aprile, dalle 16 alle 19, al Polo Generazioni.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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