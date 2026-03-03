Giornata Mondiale dell’Udito 2026 | Amplifon dà il via in tutto il mondo a iniziative di informazione e prevenzione sulla salute uditiva

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito del 3 marzo 2026, Amplifon, azienda leader nel settore dell’udito, ha annunciato l’avvio di numerose iniziative in diversi paesi per sensibilizzare sull’importanza della salute uditiva. Le attività prevedono campagne di informazione, programmi educativi e azioni di prevenzione rivolte a diverse fasce di età, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e attenzione ai problemi legati all’udito.

Amplifon, leader globale nei servizi e nelle soluzioni per l'udito, avvierà in diversi paesi del mondo varie iniziative di informazione, educazione e prevenzione sulla salute uditiva in occasione della Giornata Mondiale dell'Udito di oggi, martedì 3 marzo 2026. Le iniziative avranno luogo, in particolare, in Italia, Francia, USA, Canada, Australia e in America Latina. Oltre ai test gratuiti offerti quotidianamente nei 10.000 centri dei 26 Paesi in cui opera, il Gruppo Amplifon ha previsto delle attività speciali per interagire con un pubblico sempre più vasto, a partire dai giovani. In Italia, presso le due sedi degli headquarter generali... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giornata Mondiale dell'Udito 2026: Amplifon dà il via in tutto il mondo a iniziative di informazione e prevenzione sulla salute uditiva Udito a rischio per 1 mld di giovani, le iniziative di Amplifon nel World Hearing Day(Adnkronos) – Nel mondo oltre 1,5 miliardi di persone (che saliranno a 2,5 miliardi entro il 2050) convivono con un calo dell'udito, con oltre 1... Giornata mondiale dell'udito: all'Aoup screening gratuito per i ragazzi da 6 a 13 anniA Pisa, come negli anni precedenti, anche stavolta nell'Unità operativa di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria dell'Aoup, nel pomeriggio del... Giornata mondiale dell'udito, milioni di italiani a rischio esclusione socialeMilioni di italiani rischiano l'esclusione sociale a causa di problemi uditivi. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo convivono con una perdita dell'u ... ansa.it Giornata mondiale dell'udito, Amplifon promuove iniziative di informazione e prevenzioneDai test gratuiti alle sessioni di formazione, il Gruppo realizza diverse attività di sensibilizzazione sul tema a livello internazionale. Secondo i dati ... repubblica.it