Oggi la partita tra Inter e Como è stata cancellata, creando un rischio per la sfida in programma martedì prossimo allo stadio San Siro. La gara tra le due squadre, prevista in questa giornata, non si svolgerà a causa di circostanze che hanno portato alla sua cancellazione. La partita di campionato di domenica scorsa si è conclusa con un giocatore dell’Inter che è uscito dal campo con un infortunio.

È uscito acciaccato dalla gara di campionato di domenica scorsa Inter e Como torneranno ad affrontarsi per la quarta volta in stagione martedì prossimo allo stadio San Siro. In ballo ci sarà la qualificazione alla finale di Coppa Italia, dopo lo 0-0 della gara d’andata che lascia tutto aperto, anche se i nerazzurri partiranno coi favori del pronostico dopo aver vinto le due sfide di campionato. Salta la partita di campionato e a rischio per Inter-Como: i dettagli (AnsaFoto) – Calciomercato.it Da capire se martedì potranno tornare a disposizione Bastoni e Bisseck, o perlomeno uno dei due. Sicura, invece, l’assenza di capitan Lautaro Martinez. Per quanto riguarda il Como, il grande dubbio ad oggi riguarda la presenza o meno di Sergi Roberto.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Salta la partita di oggi ed è rischio per Inter-Como: i dettagli

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