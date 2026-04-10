Un giocatore dell'Inter ha subito una ricaduta al polpaccio, diventando indisponibile per la prossima partita contro il Como. La notizia riguarda anche il capitano, che era tornato in campo dopo più di un mese di assenza. La sua assenza riguarda non solo la gara contro i lombardi, ma anche altri impegni futuri. La squadra dovrà fare a meno di lui in questa fase cruciale della stagione.

Pessima notizia per Chivu a due giorni dalla sfida in casa del Como che moltissimo potrà dire in chiave Scudetto. Lautaro Martinez ha avuto una ricaduta al polpaccio sinistro a cui si era infortunato nella gara col Bodo rimanendo fuori per oltre un mese. “Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra – recita la nota ufficiale del club nerazzurro – La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Il capitano dell’Inter dovrà stare ai box per circa 15 giorni, di conseguenza non potrà esserci neanche settimana prossima nell’incontro casalingo con il Cagliari.?? #Inter –... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE, Chivu perde di nuovo Lautaro: non salta solo Como-Inter

Inter, coperta corta per Chivu tra Como e Milan: nuovo ko dopo LautaroC’è una nota stonata in casa nerazzurra dopo la vittoria di San Siro contro il Genoa: emergenza per Chivu nel reparto offensivo L’Inter si mette alle...

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