Salta la condotta nel cantiere del tram | disagi per i residenti

Nelle ultime ore, una condotta dell’acqua è stata danneggiata all’interno del cantiere del tram nella zona di San Donato, a Bologna. Il danno ha provocato problemi di approvvigionamento idrico per le abitazioni nelle vicinanze, aggiungendosi ai disagi già registrati nella zona di San Donnino. La rottura ha causato interruzioni temporanee nell’erogazione dell’acqua, con residenti che si sono trovati senza fornitura per alcune ore.

Ancora problemi di approvvigionamento idrico per i residenti della zona di San Donnino, a Bologna. Nelle ultime ore una condotta dell’acqua è stata danneggiata all’interno del cantiere del tram in zona San Donato, causando disagi per diverse abitazioni. Secondo le prime informazioni, il danno si.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Piazza Mondello, il forte vento travolge le barriere del cantiere: disagi per i residentiLe violenti folate hanno abbattuto i pannelli di protezione dell'area dove si stanno realizzando i lavori di riqualificazione. Leggi anche: Bariano, niente maxi cantiere sulla rete idrica: meno disagi in vista per residenti e attività Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: FRANA ROCCASPINALVETI: SASI, SI ROMPE CONDOTTA A LISCIA E SALTA RIPRISTINO EROGAZIONE IDRICA; Ceffoni sugli spalti, il portiere salta la recinzione e picchia un tifoso per dare man forte al padre: un anno di squalifica e squadre...; Torrevecchia e Ottavia: chiusure e bus deviati per la maxi-condotta. Mugnano, condotta idrica salta nella notte: un'intera strada allagataNella notte la zona di via Chiesa, nel centro di Mugnano, è stata interessata da una grave perdita idrica causata dalla rottura di una condotta. L’acqua ha invaso la carreggiata raggiungendo anche i ... ilmattino.it DJOKOVIC SALTA MADRID Erano circolate immagini di Novak che si allenava, il torneo aveva comunicato ufficialmente che il serbo avrebbe partecipato. Ora invece la notizia della sua defezione è ufficiale, lo ha comunicato il torneo. facebook Djokovic salta Madrid: "Sto ancora recuperando" #SkySport #Djokovic #Tennis x.com