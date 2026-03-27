Le intense raffiche di vento che si sono abbattute sulla città nelle ultime ore hanno causato danni e disagi a Mondello, dove le barriere di recinzione del cantiere sono state travolte. La forza del vento ha influenzato la stabilità delle strutture temporanee presenti nella zona, creando problemi ai residenti e alle attività locali. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sugli eventuali interventi di riparazione.

Le violenti folate hanno abbattuto i pannelli di protezione dell'area dove si stanno realizzando i lavori di riqualificazione. Sono intervenuti la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia municipale Le forte raffiche di vento che hanno soffiato sulla città nelle ultime ore hanno provocato danni e disagi a Mondello. Le violente folate, nel tardo pomeriggio di ieri hanno travolto le barriere che delimitano il cantiere allestito in piazza per i lavori di riqualificazione, ostruendo completamente il passaggio delle auto. A segnalare l'accaduto è un lettore di PalermoToday. “È rimasta bloccata l'unica via d'accesso alla borgata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Piazza Mondello, il forte vento travolge le barriere del cantiere: disagi per i residenti

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