Segavecchia | 18.700€ per rifiorire tra storia giovani e un nuovo

La Segavecchia di Forlimpopoli riceve 18.700 euro per rinnovarsi. La somma servirà a restaurare le antiche strutture e coinvolgere i giovani nel progetto. L’obiettivo è ripristinare gli spazi storici e attirare nuove attività culturali. L’intervento si concentra su un edificio che rappresenta un simbolo locale e che, grazie a questo finanziamento, potrà tornare a essere un punto di riferimento. La comunità aspetta di vedere i lavori partire a breve.

La Segavecchia di Forlimpopoli si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua storia, sostenuta da un finanziamento regionale di 18.700 euro. L'importante contributo, assegnato nell'ambito del bando dedicato ai carnevali storici dell'Emilia-Romagna, permetterà alla manifestazione di consolidare la sua presenza sul territorio e di offrire un programma ricco di eventi per residenti e visitatori, tra cui iniziative dedicate ai più giovani. Il sostegno regionale, che quest'anno ammonta a un totale di 250.000 euro, sottolinea l'importanza di preservare le tradizioni e di promuovere il territorio attraverso eventi culturali.