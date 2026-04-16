Lucarelli contro Salis sul Fatto Quotidiano | Hostess della Pan Am ricaricata di notte e l’attacco che fa discutere

Un articolo pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano ha suscitato numerose reazioni online. La notizia riguarda una presunta conversazione tra due giornalisti, uno dei quali avrebbe scritto di aver incontrato un’hostess della Pan Am durante la notte, con dettagli che hanno fatto discutere. La vicenda ha generato commenti e polemiche sui social e tra gli addetti ai lavori, diventando rapidamente un tema di discussione pubblico.

Un articolo, poche ore, una valanga di reazioni. Sul Fatto Quotidiano è comparso un pezzo firmato Selvaggia Lucarelli che è diventato rapidamente tra i più letti e commentati: un attacco lungo e costruito contro Silvia Salis, sindaca di Genova e figura che, secondo diversi osservatori, potrebbe diventare un’alternativa credibile a Giuseppe Conte nella partita più ampia della leadership del cosiddetto “campo largo”. Il testo non si limita a una critica politica: mette in scena una vera e propria demolizione narrativa, alternando ironia, caricature e insinuazioni sul “progetto” che, a dire dell’autrice, avrebbe portato Salis sotto i riflettori nazionali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lucarelli contro Salis sul Fatto Quotidiano: “Hostess della Pan Am ricaricata di notte” e l’attacco che fa discutere Notizie correlate Leggi anche: Invettiva Selvaggia della Lucarelli contro Silvia Salis: “Androide creato dal Pd… sembra una hostess” Leggi anche: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Febbraio: Attacco ad Albanese e a chi critica Israele Panoramica sull’argomento Si parla di: L’automa Salis, finta sinistra dal volto instagrammabile. Selvaggia Lucarelli senza freni contro Silvia Salis: È un'automaSilvia Salis è l'ultimo ritrovato della finta sinistra. La notizia è su un'intera pagina del Fatto Quotidiano. Ed è a firma di Selvaggia Lucarelli, in vena, evidentemente, di dare patenti di ... tag24.it L’automa Salis, finta sinistra dal volto instagrammabileLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola L’automa Salis, finta sinistra dal volto instagrammabile pubblicato il 16 Aprile 2026 a firma di Selvaggia Lucarelli ... ilfattoquotidiano.it