Elezioni Ungheria Ilaria Salis | Goodbye forever Mr Orban La bordata all’Italia | Spiace per Meloni e Salvini

Dopo le elezioni in Ungheria, Ilaria Salis ha pubblicato un messaggio su un social network in cui ha scritto: “Goodbye forever, Mr. Orbàn. A mai più rivederci!”. La sua dichiarazione arriva in seguito alla sconfitta dell’attuale primo ministro Viktor Orbàn, che è stato battuto da Péter Magyar, considerato un rappresentante della politica europeista. La giornalista ha inoltre espresso dispiacere per i leader italiani, Meloni e Salvini.

Roma, 13 aprile 2026 – “Goodbye forever, Mr. Orbàn. A mai più rivederci!”. È la rivincita di Ilaria Salis all’indomani dei risultati elettorali ungheresi, dove l’ormai ex premier Viktor Orbàn è stato sconfitto dall’astro nascente della politica europeista Péter Magyar. Ma dietro l’esultanza dell'europarlamentare italiana c’è molto di più di una militanza politica. C'è un arresto a Budapest con l’accusa di avere aggredito dei militari neonazisti, un processo sommario e mesi di detenzione in condizioni disumane nel carcere ungherese. C’è il ricordo delle catene alle caviglie e ai polsi con cui è stata portata in tribunale, un caso politico diventato internazionale e una scarcerazione arrivata solo 15 mesi dopo grazie all’ immunità parlamentare ottenuta con l’elezione in Europa.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni Ungheria, Ilaria Salis: “Goodbye forever Mr. Orban”. La bordata all’Italia: “Spiace per Meloni e Salvini” Leggi anche: Elezioni in Ungheria, Ilaria Salis esulta: "Goodbye forever Mr. Orban!" Leggi anche: Ungheria, Orban perde le elezioni e Ilaria Salis festeggia: “Addio”