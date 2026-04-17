Salerno il Campo Largo si spacca | il veto su De Luca crea il caos

A Salerno, la discussione sulla candidatura di Vincenzo De Luca come sindaco ha diviso le forze politiche presenti in città. La decisione di opporsi alla sua candidatura ha generato tensioni e ha portato a un clima di confusione tra i diversi gruppi politici. La questione, che coinvolge molte componenti, continua a essere al centro del dibattito pubblico locale.

A Salerno, la politica si spacca lungo la linea della candidatura di Vincenzo De Luca per il ruolo di sindaco. Mentre i vertici del campo largo locale cercano di porre un freno alla sua corsa, emerge un quadro di profonda divergenza tra chi vuole imporre un veto sulla figura dell’ex governatore e chi difende la legittimità del suo percorso, basato su un consenso che ha segnato le ultime elezioni regionali. Il clima nella città è cambiato drasticamente dopo l’uscita di una nota stampa lunedì sera, con cui il tavolo del cosiddetto campo largo ha espresso le proprie perplessità. Quella comunicazione, descritta da alcuni osservatori come una confessione di totale mancanza di prospettive, mette in luce l’incapacità degli alleati di proporre un’alternativa concreta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, il Campo Largo si spacca: il veto su De Luca crea il caos Notizie correlate Leggi anche: De Luca a Salerno spacca il campo largo: il Pd si arrende e non presenta il simbolo, Cinquestelle e Avs da soli Elezioni comunali a Salerno, Sarracino (Pd) frena De Luca: "Noi siamo per il campo largo"Il fedelissimo di Elly Schelin: "Quello presentato dall'ex governatore sui social magari è un programma a sostegno di un altro candidato. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni a Salerno, Fico taglia corto su De Luca: Non si è fatto l'accordo, non c’è niente da dire; Campo largo: ad Avellino può finire come a Salerno; Programma, amministrative, leadership: il campo largo fa il punto a Napoli; Vincenzo De Luca corre a Salerno (ma senza il simbolo del Pd). Campo largo ancora stretto a SinistraScelto il candidato sindaco, adesso bisogna definire il perimetro del campo largo, al momento ancora stretto a sinistra. È partito da qui l’interpartitico andato in scena nella sede provinciale del Pa ... irpinianews.it Conte 'riunisce' il campo largo: 'Le primarie non saranno divisive'Uno dopo l'altro, i leader del campo largo si sono seduti nella platea allestita in galleria Sordi a Roma per la presentazione del libro del presidente del M5s, Giuseppe Conte: Una nuova primavera. ansa.it ROTTURA POLITICA Nasce un fronte alternativo al PD: il campo largo, nei fatti, si spezza. #lattacco #sangiovannirotondo #centrosinistra - facebook.com facebook Tra “campo largo” e “ammucchiata senza senso” non c’è che qualche punto di differenza. x.com