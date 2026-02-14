Elezioni comunali a Salerno Sarracino Pd frena De Luca | Noi siamo per il campo largo

A Salerno, il candidato del Pd, Sarracino, ha criticato De Luca perché ancora non ha annunciato la sua candidatura. Recentemente, il suo partito ha ribadito che vuole mantenere l’unità e sostenere un fronte ampio. La differenza di posizioni tra i due leader sta creando tensioni nel centrosinistra locale. Sarracino ha anche aggiunto che il partito continuerà a lavorare insieme, senza lasciare spazio a divisioni.

Il fedelissimo di Elly Schelin: "Quello presentato dall'ex governatore sui social magari è un programma a sostegno di un altro candidato. Vediamo.". L'incognita del simbolo "Innanzitutto deve ancora ufficializzare la sua volontà di candidarsi. Come ha detto la nostra segretaria, noi saremo testardamente unitari. Lavoreremo affinchè nel centrosinistra a Salerno ci sia l'unita' e si vada verso una candidatura che tenga dentro il campo largo, come abbiamo fatto a Napoli con Gaetano Manfredi e in Regione Campania con Roberto Fico". A margine della prima tappa della campagna di ascolto promossa dal Pd, il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale, Marco Sarracino, ribadisce la priorità dei democratici di tenere unito il fronte progressista anche alle elezioni comunali di Salerno, dove potrebbe candidarsi Vincenzo De Luca.