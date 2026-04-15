Salerno Corre la presentazione dell' XI edizione dell' iniziativa | il video
Questa mattina a Palazzo di Città si è svolta la presentazione dell'undicesima edizione di
Si è tenuta, questa mattina, a Palazzo di Città, l'undicesima edizione di "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno. La manifestazione – in programma domenica 19 aprile (a partire dalle ore 8.30) - si è dimostrata sin da subito un grande successo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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