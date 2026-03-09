A Salerno, il 21 luglio, torna l’appuntamento musicale in Piazza della Libertà con il concerto di Frah Quintale. L’evento fa parte di SalernoSounds, che dopo il successo dell’anno passato riprende il suo calendario di concerti estivi. La serata prevede l’esibizione del rapper italiano e si svolge nel cuore della città, attirando pubblico da diverse zone.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna per l’estate 2026 SalernoSounds. Nella seconda metà di luglio a Piazza della Libertà approderanno i più acclamati artisti della scena musicale con i loro attesi tour estivi. Il primo nome annunciato della line-up è Frah Quintale: l’artista farà tappa a Salerno martedì 21 luglio con il suo Summer Tour ’26 – prodotto da Live Nation – che lo vedrà protagonista nei maggiori festival italiani nell’estate 2026. Autore e compositore dei propri progetti, artista a tutto tondo, Frah Quintale ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, torna la musica in Piazza della Libertà: il 21 luglio live di Frah Quintale

Articoli correlati

Leggi anche: Torna SalernoSounds in Piazza della Libertà: Frah Quintale primo artista annunciato

Frah Quintale 3 luglio 2026 a PordenoneCon quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, Frah Quintale è uno degli artisti di maggior successo...

Contenuti e approfondimenti su Piazza della Libertà

Temi più discussi: Da Pavese a De André, Fabiola Salerno e Una storia di incontri: La libertà è il filo che unisce questi grandi · LaC News24; Salerno, Sport ed elezioni; 8 marzo. Le Signore della Musica.

Torna SalernoSounds in Piazza della Libertà: Frah Quintale primo artista annunciatoA Salerno torna la rassegna musicale SalernoSounds, prevista per la seconda metà di luglio in Piazza della Libertà. Il primo appuntamento confermato è il concerto di Frah Quintale, in programma per ... salernotoday.it

Estate 2026, torna SalernoSounds: Frah Quintale il primo artista annunciatoSalerno si prepara a ritrovare la magia dei grandi eventi dal vivo con il ritorno di SalernoSounds 2026. Dopo il successo dello scorso anno, la rassegna estiva tornerà nella suggestiva cornice di Piaz ... megamodo.com

Sabato 16 maggio Piazza della Libertà ospita il “Live Tour 2026” - facebook.com facebook