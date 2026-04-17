Salerno bracciante in fin di vita | ombre su un grave infortunio

A Salerno, un uomo di 30 anni di nazionalità indiana si trova in condizioni molto gravi in ospedale dopo un incidente sul lavoro. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, che potrebbe riguardare un infortunio non regolarmente comunicato. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle procedure di segnalazione degli incidenti. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente.

Un trentaseienne di nazionalità indiana è attualmente ricoverato in condizioni estremamente critiche presso l’Ospedale Ruggi di Salerno, a seguito di quello che potrebbe rivelarsi un grave infortunio sul lavoro non segnalato. L’uomo soffre di una severa setticemia agli arti inferiori, una complicazione tale da richiedere interventi tramite camera iperbarica. Sebbene le prime indiscrezioni avessero ipotizzato un abbandono davanti al pronto soccorso, le verifiche condotte dalla polizia hanno stabilito che il paziente era stato accompagnato da un familiare, il quale si è poi allontanato dalla struttura sanitaria. Il quadro clinico e le ombre sulle dinamiche lavorative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, bracciante in fin di vita: ombre su un grave infortunio Notizie correlate Salerno, giovane in fin di vita abbandonato al pronto soccorsoUn giovane di origine indiana è stato lasciato in condizioni disperate davanti al pronto soccorso del Ruggi di Salerno, con la vita ormai appesa a un... Valanga in Val di Fiemme: estratti vivi i 4 alpinisti coinvolti. Uno grave e uno in fin di vitaPREDAZZO (TRENTINO) - Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val di Fiemme, in Trentino.