Salerno giovane in fin di vita abbandonato al pronto soccorso

Un giovane di origine indiana è stato trovato in gravi condizioni davanti al pronto soccorso di un ospedale a Salerno. Le sue condizioni sono considerate disperate e si trova in fin di vita. La situazione ha suscitato attenzione tra i presenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato al suo abbandono.

Un giovane di origine indiana è stato lasciato in condizioni disperate davanti al pronto soccorso del Ruggi di Salerno, con la vita ormai appesa a un filo. Il malcapitato, che ora si trova nel reparto di Infettivologia con una prognosi riservata, era stato inizialmente preso in cura dai medici della camera iperbarica dell’ospedale salernitano. Le ipotesi sulla dinamica del caso puntano verso un possibile incidente sul lavoro, con il sospetto che l’uomo sia stato esposto a sostanze tossiche impiegate nel settore agricolo, un evento che avrebbe già compromesso diversi organi vitali. L’invisibilità sociale dietro il dramma clinico. La denuncia del fatto è arrivata attraverso le parole del giornalista Amatruda, che ha messo in luce l’accaduto trasformandolo in un caso di rilevanza sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, giovane in fin di vita abbandonato al pronto soccorso Notizie correlate Visitata al pronto soccorso. Morta bimba di 4 anni, indagato giovane medicoUn medico indagato per la morte della bambina di quattro anni deceduta il 14 marzo scorso al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. Leggi anche: Gli antifa riducono in fin di vita un giovane Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Salerno, 30enne abbandonato in fin di vita dinanzi al pronto soccorso; Ruggi, 30enne abbandonato in fin di vita dinanzi al Pronto soccorso dell'ospedale - Salernonotizie.it; Francesco Raucci. Le storie di Sandra Malatesta. Ruggi, 30enne abbandonato in fin di vita dinanzi al Pronto soccorso dell’ospedaleStampaUn 30enne indiano, abbandonato in fin di vita dinanzi al Pronto soccorso del Ruggi di Salerno. E la triste storia raccontata su Avanti dal giornalista salernitano Gaetano Amatruda. Il giova ... salernonotizie.it Giornata del Made in Italy: CNA Salerno: “non solo celebrazioni, ma rispetto per la vera artigianalità” - facebook.com facebook PALLANUOTO A1: LA RARI NANTES SALERNO TORNA IN VASCA, SFIDA SALVEZZA CONTRO L’ORTIGIA Dopo uno stop forzato di oltre due settimane, dovuto alla sosta per il weekend pasquale e ai successivi impegni di... x.com