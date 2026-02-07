Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val di Fiemme, in Trentino. Quattro persone sono rimaste coinvolte, due di loro sono state estratte vive. Uno si trova in condizioni gravi e un altro in fin di vita. I soccorsi sono arrivati sul posto e stanno lavorando per recuperare gli alpinisti e portare aiuto. La zona rimane sotto stretta osservazione mentre si cercano eventuali altri superstiti.

PREDAZZO (TRENTINO) - Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val di Fiemme, in Trentino. Il distacco della slavina dal versante è avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 7 febbraio, in zona Forte Buso, nel comune di Predazzo, in Val di Fiemme. Le quattro persone coinvolte sono state estratte vive dalla neve. Il bilancio è di due feriti lievi, uno grave mentre un altro sarebbe in fin di vita. L'intero gruppo è ora ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento. I soccorsi Le ricerche sono scattate immediatamente: sul posto, due elicotteri partiti da Trento. Attivate anche diverse stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino insieme ai vigli del fuoco volontari della zona. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga in Val di Fiemme: estratti vivi i 4 alpinisti coinvolti. Uno grave e uno in fin di vita

Una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino.

Una valanga nel Tirolo ha causato la morte di uno sciatore, con le autorità impegnate nelle verifiche per accertare eventuali altri coinvolti.

