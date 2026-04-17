Saldi in Puglia ipotesi slittamento | in Regione una proposta per aiutare i negozianti

In Puglia si discute sulla possibilità di spostare le date dei saldi stagionali. Durante l’ultima riunione della IV Commissione consiliare, presieduta da Antonio Tutolo, è stata presentata una proposta per modificare il calendario degli sconti. La discussione si è concentrata sulla necessità di supportare i negozianti locali, coinvolgendo i rappresentanti politici e analizzando le possibili alternative alle date attuali.