Saldi in Puglia ipotesi slittamento | in Regione una proposta per aiutare i negozianti
In Puglia si discute sulla possibilità di spostare le date dei saldi stagionali. Durante l’ultima riunione della IV Commissione consiliare, presieduta da Antonio Tutolo, è stata presentata una proposta per modificare il calendario degli sconti. La discussione si è concentrata sulla necessità di supportare i negozianti locali, coinvolgendo i rappresentanti politici e analizzando le possibili alternative alle date attuali.
Il calendario dei saldi in Puglia potrebbe presto subire una rivoluzione. Nel corso dell’ultima seduta della IV Commissione consiliare, presieduta da Antonio Tutolo, il tema della stagione degli sconti è tornato prepotentemente al centro dell’agenda politica regionale, su impulso del consigliere.🔗 Leggi su Baritoday.it
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