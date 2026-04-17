Lo scorso 15 aprile 2026 è stata depositata alla Camera dei deputati una proposta di legge che riguarda la certificazione pubblica dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La legge mira a rafforzare i controlli sui salari e sul welfare, con particolare attenzione a evitare contratti truccati o irregolari. La proposta si inserisce in un quadro di iniziative volte a garantire maggiore trasparenza e legittimità nelle relazioni contrattuali tra le parti coinvolte.

Una nuova proposta di legge organica sulla certificazione pubblica dei contratti collettivi nazionali di lavoro è stata depositata alla Camera dei deputati lo scorso 15 aprile 2026. L’iniziativa, elaborata tecnicamente dal Centro Studi Confintesa, mira a introdurre un sistema rigoroso di verifica dei contratti per contrastare le criticità legate ai livelli salariali e alla qualità della tutela dei lavoratori, inserendosi nel percorso legislativo aperto dalla legge delega n. 1442025. Il provvedimento punta a risolvere una problematica che tocca direttamente il reddito di migliaia di persone. Secondo i rilievi forniti da Prudenzano, segretario generale di Confintesa, si contano circa 154.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salari e welfare: stop ai contratti truccati con il nuovo controllo

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