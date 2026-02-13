Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che cinque grandi compagnie petrolifere, tra cui anche Eni, potranno iniziare a estrarre gas e petrolio in Venezuela. Questa decisione deriva da un accordo firmato questa settimana, che permette alle aziende di operare nel paese senza restrizioni. Le aziende avranno accesso a nuovi progetti nelle regioni di Orinoco, dove si trovano riserve significative di idrocarburi.

Washington, 13 febbraio 2026 – Cinque grandi compagnie petrolifere potranno estrarre in Venezuela, tra le società che hanno ottenuto le concessioni c’è anche Eni. È quanto deciso dalle autorità statunitensi, che oggi hanno concesso due licenze ai grandi colossi di gas e petrolio: oltre a Eni, nella lista figurano l’ex compagnia anglo-persinama e oggi britannica BP, la californiana Chevron, la spagnola Repsol e la multinazionale britannica Shell. Le licenze sono state emesse dall'Ufficio per il controllo dei beni stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro Usa. Si tratta di permessi che autorizzano le cinque grandi società a transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero o del gas in Venezuela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cinque major potranno estrarre gas e petrolio in Venezuela: al via le concessioni Usa. C’è anche Eni nella lista di Trump

