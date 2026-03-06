In Toscana, con l’arrivo della primavera e il miglioramento del tempo, si svolgono dieci sagre in diverse località della regione. Questi eventi si tengono durante il weekend e attirano numerosi visitatori interessati a scoprire tradizioni e specialità locali. Le sagre offrono un'occasione per vivere l’atmosfera autentica delle comunità toscane e gustare piatti tipici.

Firenze, 25 febbraio 2026 – Con l’arrivo del bel tempo e di giornate più miti, torna uno degli appuntamenti preferiti dei weekend: le sagre. Sono tante le specialità toscane e gli eventi a base di tortelli, polenta, cinghiale, frittelle e tanto altro. Un fine settimana per godersi i piatti della tradizione ed esplorare i borghi della Toscana. Ecco tutti gli appuntamenti con le feste di paese del secondo weekend di marzo per trascorrere una giornata all’insegna della buona cucina e delle tradizioni locali. Tanti appuntamenti vengono segnalati anche su Sagre Toscane. Sagra del cinghiale e del tortello a Scarperia. Si terrà a Scarperia – nel Comune di Scarperia e San Piero (FI) – la sagra del cinghiale e del tortello, in programma nei fine settimana 7-8 marzo e 14-15 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci sagre in Toscana che sanno di primavera: ecco dove andare nel weekend

Dieci sagre e feste natalizie in Toscana: un weekend ricco, ecco le idee su dove andare

Dieci sagre e mostre in Toscana a gennaio: dove andare e il programma degli eventi

