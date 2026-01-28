Tra ligaza antichi mestieri e musica folk | torna il tradizionale appuntamento con Sant’Apollonia

Dal 7 al 9 febbraio Bellaria Igea Marina ripropone il tradizionale appuntamento con Sant’Apollonia. La città si prepara a celebrare la sua Santa Patrona tra musica folk, antichi mestieri e momenti di festa. L’evento, come sempre, è organizzato da L’Accento, che anche quest’anno ha curato tutto nei dettagli. Le strade si riempiranno di persone, bancarelle e musica, in un clima di festa che coinvolge tutta la comunità.

Nel 70° anniversario del Comune, la festa della Patrona racconta l’identità del territorio tra Osteria d’la Pulonia, antichi mestieri, canti popolari e nuove generazioni Dal 7 al 9 febbraio Bellaria Igea Marina celebrerà la sua Santa Patrona. L'organizzazione di Sant'Apollonia è affidata anche quest’anno a L’Accento. Dalla gastronomia all'artigianato, dall'abbigliamento alle calzature, le vie del centro di Bellaria saranno animate dalle 9 alle 20, proseguendo nel successivo weekend di San Valentino (14 e 15 febbraio). Nel 70esimo anno dalla nascita del Comune, la festa di Sant’Apollonia sarà dedicata alla tradizione e alle eccellenze locali storiche.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Bellaria Igea Marina Sant’Apollonia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bellaria Igea Marina Sant’Apollonia

La natività tra arti e antichi mestieri a GandinoGandino. Domenica 22 dicembre 2024 dalle 14 alle 18 a Gandino, alla frazione di Cirano, è in programma La Natività tra arti e antichi mestieri. bergamonews.it

Obiettivo occupazione. Tra antichi mestieri e nuove professionalità. Le aziende assumonoEmpolese Valdelsa (Firenze), 14 settembre 2025 – Il cuore produttivo dell’Empolese Valdelsa continua a pulsare, offrendo nuove occasioni di impiego che raccontano l’equilibrio tra innovazione ... lanazione.it

Fiera di Sant'Apollonia, è iniziato il countdown! - facebook.com facebook