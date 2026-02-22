Carrossezzu 2026 a Sant' Olcese | torna la sfilata con carri maschere e divertimento

Il Carnevale di Sant’Olcese si anima di nuovo con la sfilata di carri, maschere e musica, perché il Comune ha deciso di riproporre l’evento dopo due anni di stop. Le strade si riempiono di colori vivaci e allegria, attirando famiglie e gruppi di amici. Centinaia di persone assistono alla manifestazione, che quest’anno prevede anche spettacoli di strada e giochi per bambini. La giornata promette momenti di spensieratezza e festa per tutta la comunità.

Domenica 1° marzo 2026 torna a Sant’Olcese il Carrossezzu, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno coinvolge grandi e piccini in un pomeriggio di festa, colori e condivisione.Il Comune di Sant’Olcese, insieme al Consorzio Villa Serra, alle scuole del territorio, alla Pro Loco e alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Torna il “Carrossezzu”, la tradizionale sfilata di carri e gruppi allegorici in Val BisagnoIl “Carrossezzu” torna a sfilare sabato 21 febbraio alle 14, portando in strada carri colorati e gruppi di performer. Divertimento per tutti. Ecco carri e maschere. Carnevale, che feste!Il Carnevale in Toscana e Liguria offre un ricco calendario di eventi, tra parate di carri, maschere tradizionali e spettacoli in costume. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cantieri in città dal 20 al 26 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Weekend del 21 e 22 febbraio 2026 a Genova, cosa fare? Chocomoments, Carnevale, Genova Antiquaria e molto altro. Torna il Carrossezzu, la tradizionale sfilata di carri e gruppi allegorici in Val BisagnoIl Municipio IV Media Val Bisagno informa che sabato 21 febbraio, con inizio alle ore 14, si terrà l’edizione 2026 del Carrossezzu, la tradizionale sfilata di carri e gruppi allegorici, tra gli appu ... genovatoday.it Carrossezzu in Val Bisagno 2026 con sfilata di carri, gruppi allegorici e musicaSabato 21 febbraio 2026, a partire dalle ore 14, il Municipio 4 Media Val Bisagno aspetta grandi e piccini per un pomeriggio di festa, colori e allegria in Val Bisagno. In programma il Carrossezzu con ... mentelocale.it Sabato 21 febbraio 2026, presso la S.O.M.S. di Manesseno a Sant’Olcese, la Sezione ANPI Brigata Masnata, con il patrocinio del Comune di Sant’Olcese, propone un pomeriggio articolato tra momento associativo e appuntamento culturale. - facebook.com facebook SantolceseInfo x.com