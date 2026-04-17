Sagra della Sfincia | a Milazzo torna la manifestazione gastronomica

A Milazzo, sabato 18 aprile alle 18:30, si terrà la Sagra della Sfincia sulla scalinata del Castello. La manifestazione prevede l'apertura di stand gastronomici ed esposizioni, che resteranno attivi durante la serata. L'evento rappresenta un appuntamento annuale dedicato alla tradizione culinaria locale e coinvolge diverse attività legate alla gastronomia della zona. La festa si svolgerà nel centro storico della città, con un afflusso previsto di visitatori.

Tutto pronto per la Sagra della Sfincia in programma nella scalinata Castello di Milazzo.Si parte sabato 18 aprile alle ore 18,30 con apertura stand gastronomici ed espositivi. Al via poi la degustazione di un vasto assortimento di sfince con ricotta, nutella, crema, crema di pistacchio, acciughe.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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