Voli dirottati partenze cancellate o in ritardo all' aeroporto d' Abruzzo | giornata di disagi a causa della nebbia

All'aeroporto d'Abruzzo, nella giornata di sabato 28 febbraio, si sono verificati voli dirottati, partenze cancellate o in ritardo a causa della fitta nebbia che ha avvolto la regione dalla sera precedente. La riduzione della visibilità ha comportato aggiornamenti e modifiche agli orari dei voli, creando disagi tra i passeggeri presenti in aeroporto. La nebbia ha influenzato il normale svolgimento delle operazioni di volo in tutta la giornata.

La nebbia che ha avvolto l'Abruzzo dalla serata di venerdì (27 febbraio) e nella mattinata di sabato 28 sta causando disagi nei trasporti aerei. Si registrano infatti numerosi voli dirottati e disagi operativi all'aeroporto d'Abruzzo.La nebbia, infatti, ha reso complicate le operazioni di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Altri due voli dirottati dall'aeroporto d'Abruzzo a causa della nebbiaAnche nella mattinata di giovedì 18 dicembre disagi nell'aeroporto d'Abruzzo a causa della nebbia. Nebbia sull’aeroporto d’Abruzzo, voli dirottati e ritardi: disagi per i passeggeriGiornata difficile quella di venerdì 16 gennaio all’aeroporto d’Abruzzo, dove la fitta nebbia ha causato una serie di disagi per i passeggeri, tra... Approfondimenti e contenuti su Voli dirottati. Cosa accadrà all’aeroporto di Malpensa e perché alcuni voli saranno dirottati su LinateL'aeroporto di Milano Malpensa subirà una chiusura parziale dal 16 marzo al 9 maggio per lavori, programmati, di riqualificazione su una delle sue due ... fanpage.it Nebbia e voli dirottati, negli aeroporti pugliesi manca la tecnologia avanzataLa nebbia colpisce gli aeroporti pugliesi. Una giornata campale quella di giovedì per molti voli diretti verso gli scali regionali, mentre una fitta coltre nebbiosa rendeva molto complicata la ... quotidianodipuglia.it