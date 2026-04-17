Russia le meravigliose avventure di papà Musk

In Russia si parla spesso di Errol Musk, il padre di Elon Musk, considerato una figura interessante e divertente. Ha 80 anni ed è noto per essere il genitore del fondatore di Tesla e di altri progetti spaziali. Le conversazioni ruotano attorno alla sua vita e ai legami con il figlio, che ha raggiunto notevoli successi nel settore dell’innovazione tecnologica e aerospaziale.

Uno dei personaggi con cui i russi si divertono molto è Errol Musk, 80 anni, padre del celeberimmo Elon, l’uomo più ricco del mondo, il genio di Tesla e dei missili che vanno e vengono dallo spazio. Errol è arrivato in Russia l’anno scorso per partecipare a un convegno di nazionalisti, con la speranza di convincere il Cremlino a offrire un rifugio sicuro agli Afrikaans bianchi del Sudafrica, che lui (come Donald Trump) ritiene perseguitati. Non ha ottenuto molto però si è trovato bene e si è fermato, cercando di adattarsi il più possibile agli usi e costumi locali. E sono proprio i suoi exploit di apprendista russo a divertire i russi veri. Prima ha partecipato alla liturgia di Pasqua nella cattedrale moscovita di Cristo Salvatore.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Russia, le meravigliose avventure di papà Musk RIMETTIAMO INSIEME I PEZZI! ANDREA PEZZI passa dal BSMT! Notizie correlate Musk says steps to stop Russia from using Starlink have workedFeb 1 (Reuters) - Elon Musk said on Sunday that steps SpaceX had taken to stop the ‘unauthorized’ use of Starlink by Russia seemed to have worked. Le meravigliose donne di Nicoletta Verna, protagoniste indimenticabiliNicoletta Verna, classe 1976, romagnola di Forlì, scrittrice rivelazione degli ultimi anni.