Musk says steps to stop Russia from using Starlink have worked

Elon Musk ha annunciato che le misure adottate da SpaceX per bloccare l’uso non autorizzato di Starlink da parte della Russia hanno dato i loro frutti. Secondo il patron di Tesla, le azioni messe in campo sembrano aver fermato le operazioni indesiderate, anche se non ha fornito dettagli tecnici specifici. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra Russia e altri paesi, con l’attenzione puntata sulla rete satellitare che fornisce connettività in aree di conflitto.

Feb 1 (Reuters) - Elon Musk said on Sunday that steps SpaceX had taken to stop the 'unauthorized' use of Starlink by Russia seemed to have worked. "Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done," SpaceX CEO Musk said on X. "Western technology must continue to help the democratic world and protect civilians, rather than being used for terrorism and destroying peaceful cities," Fedorov said on X. Il 1° febbraio (Reuters) - Elon Musk ha dichiarato domenica che le misure adottate da SpaceX per fermare l'uso "non autorizzato" di Starlink da parte della Russia sembrano aver funzionato.

