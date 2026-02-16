Le meravigliose donne di Nicoletta Verna protagoniste indimenticabili
Nicoletta Verna, scrittrice romagnola nata nel 1976, ha conquistato il pubblico grazie alle sue storie intense e ai personaggi femminili memorabili. La causa di questa popolarità risiede nelle sue trame ricche di emozioni, che uniscono momenti di amore e sofferenza, e nelle protagoniste che rimangono nel cuore dei lettori, come Redenta, Bianca e Sirio. La sua capacità di dipingere donne forti e complesse si riflette anche nella recente riedizione del suo romanzo più famoso, con una copertina rivisitata e una nuova introduzione.
Nicoletta Verna, classe 1976, romagnola di Forlì, scrittrice rivelazione degli ultimi anni. Per la sua scrittura, magica e coinvolgente, per le sue trame piene di amore e dolore e per le sue protagoniste indimenticabili: Redenta de I giorni di vetro, Bianca nel Il valore affettivo e Sirio dell’ Inverno delle stelle. Tre figure femminili diverse tra loro per età e provenienza geografia, ma ugualmente forti e determinate. Tre donne che lasciano il segno nel nostro cuore e ci insegnano l’importanza della libertà e del sacrificio, per ottenerla. Nei tuoi libri le protagoniste, tutte femminili, sono donne ferite, nel corpo e nell’anima, ma incredibilmente forti e determinate. 🔗 Leggi su Dilei.it
Nicoletta Verna torna in libreria con il suo nuovo romanzo "L'inverno delle stelle"
Il 2 febbraio alle 21, presso la libreria Mondadori di Forlì, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Nicoletta Verna,
Le donne romagnole del dopoguerra celebrate nel nuovo spettacolo di Nicoletta Fabbri "Donne sull'orlo di un miracolo economico"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sara Priolo che fantastica storia è la tua vita. Piccole cose meravigliose da svelare e da sognare; Trentenni, madri e lavoratrici: che rocce. Basta volerlo, e si può rovesciare il mondo; Massimo Gramellini celebra Federica Brignone (doppio oro olimpico): La storia più incredibile dello sport mondiale, ma anche della medicina; Meravigliose Voetter-Oberhofer: medaglia d’oro nello slittino doppio femminile, è la terza per….
Palermo, Baccaglini fa gli auguri a tutte le donne: 'Siete il popolo più meraviglioso che ci sia'Paul Baccaglini, neo-presidente del Palermo, ha voluto mandare un messaggio di auguri a tutte le donne tramite il profilo Twitter della squadra rosanero: Siete il popolo più straordinario che ci sia. calciomercato.com
L'inverno delle stelle Nicoletta Verna Bellissimo avvincente e delicato ....consiglierei di leggerlo a scuola. Racconta la seconda guerra mondiale in Toscana, vista dai ragazzini coraggiosi ,affamati e saggi ....lo dovrebbero leggere tutti . - facebook.com facebook