Durante una pausa nella stagione di Formula 1, il pilota ha commentato il rapporto con il compagno di scuderia, un giovane talento, e ha anche risposto alle critiche rivolte da Verstappen riguardo ai recenti cambiamenti regolamentari. Russell ha osservato che in passato il collega non aveva protestato, perché i risultati favorevoli gli permettevano di evitare lamentele. La discussione si è concentrata anche sulle dichiarazioni di Verstappen riguardo alle modifiche alle regole di gara.

Il pilota McLaren: "A me non è piaciuto guidare la vettura del 2022, il porpoising ci distruggeva la schiena, la macchina era pesante e nelle curve ad alta velocità non era molto piacevole da guidare. Ma lui non se ne lamentava". George Russell ha parlato durante lo stop della Formula 1 sia del rapporto che ha con il compagno di scuderia Kimi Antonelli, sia delle critiche di Max Verstappen sul nuovo regolamento. Secondo il pilota della McLaren, l’olandese sta polemizzando poiché non riesce più a vincere con facilità, come invece accadeva gli anni scorsi. “Con Kimi quest’anno il rapporto non è cambiato, siamo entrambi dei professionisti, abbiamo ancora un ottimo rapporto e della lotta per titolo Mondiale in questo momento non si discute nemmeno all’interno del team“.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Russell su Verstappen: “Prima non si lamentava perché vinceva”

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