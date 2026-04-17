Durante il Gran Premio di Miami, il pilota Mercedes ha commentato la rivalità con Antonelli, affermando che si tratta di una questione tra professionisti. Ha anche menzionato le lamentele di Verstappen, che si lamenta perché non riesce a vincere. Riguardo a Kimi, ha detto che per lui quella pista è stata una delle migliori dell’anno passato, anche se non ha fornito altri dettagli.

George Russell parla di consapevolezza e calma, al centro del lungo stop inatteso della Formula 1 ad aprile. Una pausa, dovuta alla cancellazione dei GP di Bahrain e Arabia Saudita, che ha dato l’occasione al britannico di riflettere sul proseguo del campionato. Una stagione, con tre gare archiviate e 19 ancora da disputare, che lo vede attualmente al secondo posto della classifica alle spalle del giovanissimo compagno di squadra Kimi Antonelli: “Con lui quest’anno il rapporto non è cambiato – assicura Russell - siamo entrambi dei professionisti, abbiamo ancora un ottimo rapporto e della lotta per titolo Mondiale in questo momento non si discute nemmeno all’interno del team.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Russell: "La rivalità con Antonelli? Siamo professionisti. Verstappen si lamenta perché non vince lui"

Por qué Kimi Antonelli sigue a Verstappen a todos lados

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