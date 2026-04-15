Dove vedere in tv Irlanda-Italia Sei Nazioni rugby femminile 2026 | orario canale streaming

Questo fine settimana si svolge la seconda giornata del Sei Nazioni femminile di rugby 2026, con la partita tra Irlanda e Italia in programma sabato pomeriggio. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming. L’evento si svolge nel contesto del campionato europeo dedicato alle squadre femminili, con le due nazionali pronte a scendere in campo per la sfida prevista nel calendario ufficiale.

Appuntamento questo weekend per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 femminile e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Irlanda. Al The Sportsground di Galway, con calcio d’Inizio alle 18.40, va in scena dunque il match che chiuderà il secondo turno del torneo che vede le azzurre arrivare dopo il ko subito in Francia. Rispetto al match con le transalpine nel gruppo di 30 giocatrici che prepareranno la sfida di Galway Fabio Roselli ha aggiunto l’esperta Michela Sillari e Giulia Cavina, che così troverà sua sorella Micol, già nel gruppo azzurro alla vigilia del torneo. Con la Francia le azzurre hanno retto un tempo, chiuso sul 5-0 per le padrone di casa, prima di crollare nella ripresa e subire un passivo di 40-7.🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia-Scozia 18-15: gli highlights | Sei Nazioni 2026

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