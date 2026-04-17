Ruby Franke era una madre e youtuber molto seguita, nota per condividere consigli sulla genitorialità. La sua attività online le aveva portato un vasto pubblico, e il suo metodo di insegnamento si basava sui suggerimenti rivolti ai genitori. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emersi dettagli riguardanti un procedimento legale che coinvolge lei e la sua famiglia, attirando l’attenzione dei media.

Era una madre youtuber seguita da milioni di persone, a cui dispensava consigli su come essere genitori migliori. Eppure Ruby Franke è diventata la protagonista di uno dei casi di abuso su minori più agghiaccianti degli ultimi anni negli Stati Uniti. La sua storia viene ripercorsa nel documentario Evil Influencer: la storia di Jodi Hildebrandt, disponibile su Netflix, e Abusati da mamma, andato in onda il 13 aprile su Sky Crime e in streaming su NOW. Per anni la famiglia Franke era parsa un modello di vita invidiabile. Nello Utah, Ruby, il marito Kevin e i loro sei figli sembravano incarnare l’ideale della famiglia perfetta, documentata sul canale YouTube 8Passengers: regole educative rigide ma apparentemente sane, una quotidianità domestica che sembrava uscita da un manuale.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ruby Franke, il metodo della life coach che si è trasformato in un incubo per i figli

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