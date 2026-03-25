Ruby Barker di Bridgerton | Ecco come le cure per il disturbo bipolare hanno trasformato il mio corpo

L’attrice nota per il ruolo di lady Marina Crane in una popolare serie televisiva ha condiviso pubblicamente la sua esperienza con il disturbo bipolare. In un’intervista, ha spiegato come le cure e i trattamenti abbiano portato a cambiamenti nel suo corpo e nel modo in cui percepisce se stessa. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito sulla salute mentale e sul rapporto tra corpo e benessere psicologico.

A parlare pubblicamente di salute mentale, corpo e giudizio è Ruby Barker, l’attrice che ha interpretato il ruolo di lady Marina Crane nella serie tv Bridgerton. La 29enne convive con una diagnosi di disturbo bipolare che la costringe a sottoporsi a una terapia che ha avuto un impatto durissimo sul suo corpo: “Questo è l’effetto di 8 mesi di trattamento”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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