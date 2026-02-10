Chiello | Vado a Sanremo perché mi annoiavo La competizione non mi interessa spero di arrivare ultimo Morgan? Lo stimo come artista

Chiello torna sul palco dell’Ariston con il brano “Ti penso sempre” e un nuovo disco in uscita, “Agonia”. L’artista dice di essere tornato a Sanremo solo perché si annoiava, senza grandi aspettative, anzi spera di arrivare ultimo. Parla di questa esperienza come di una sfida personale, non come una gara con gli altri. Sottolinea di non preoccuparsi troppo del giudizio e rivela perché ha scelto Morgan come ospite per la serata cover: lo stima come artista, punto di riferimento.

«Agonia mi piaceva come parola», racconta dal palco dell’Arci Bellezza, dove ha suonato parte dell’album all’ora di pranzo. «Non intesa come dolore, ma nel senso originario del termine: una lotta interna, uno stato di transizione, il vivere dentro un conflitto». Ansia da Sanremo? «No. È una sensazione giusta: sto bene, tranquillo, senza preoccupazioni. I pianeti si stanno allineando». E la competizione, continua, non la avverte: «Non mi interessa, nella musica non esiste, spero forse di arrivare ultimo». Del resto, ha scelto di andare All'Ariston perché aveva bisogno di mettersi in gioco: «Ero annoiato e ho pensato di andare a Sanremo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Approfondimenti su Chiello Sanremo

Chiello si presenta rilassato e senza fronzoli.

Questa sera al Festival di Sanremo 2026, Chiello e Morgan si sono uniti sul palco per un omaggio a Luigi Tenco.

CHIELLO la novità di SANREMO ! Ma voi vi chiedete il criterio di tali scelte da parte della Rai

Ultime notizie su Chiello Sanremo

