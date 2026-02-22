Chiello | Vado a Sanremo perché mi annoiavo la competizione non mi interessa

Chiello ha deciso di partecipare a Sanremo perché si annoiava e voleva cambiare aria. La sua scelta sorprende, dato che ha dichiarato di non essere interessato alla competizione. Il 20 marzo uscirà il suo nuovo album “Agonia”, e il brano “Ti penso sempre” sarà presentato sul palco dell’Ariston. Chiello ha scritto il pezzo insieme a diversi collaboratori, puntando a condividere un messaggio personale con il pubblico. La sua presenza al festival suscita curiosità tra gli appassionati di musica italiana.

© Superguidatv.it - Chiello: “Vado a Sanremo perché mi annoiavo, la competizione non mi interessa”

Dal 20 marzo sarà disponibile in digitale “Agonia”, il nuovo album di Chiello, che sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti penso sempre” scritto dallo stesso artista e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. “Agonia” è un concept album che dialoga con questo immaginario e scava nelle venature più profonde dell’essere umano, esplorando fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva. Durante la conferenza stampa di presentazione, l’artista oltre a presentare il nuovo progetto discografico ha parlato anche della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it Chiello: «Vado a Sanremo perché mi annoiavo. La competizione non mi interessa, spero di arrivare ultimo. Morgan? Lo stimo come artista»Chiello torna sul palco dell’Ariston con il brano “Ti penso sempre” e un nuovo disco in uscita, “Agonia”. Sanremo 2026, Chiello tranquillo: “Al Festival perché mi annoiavo”. Poi presenta nuovo album ‘AgoniaChiello si presenta rilassato e senza fronzoli. CHIELLO la novità di SANREMO ! Ma voi vi chiedete il criterio di tali scelte da parte della Rai Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chiello a Sanremo 2026 per la 2° volta con la canzone Ti penso sempre; Morgan non si esibirà a Sanremo 2026, salta il duetto con Chiello nella serata Cover: Sarò dietro le quinte; Chiello, l'intervista al cantante in gara a Sanremo 2026: Ho più paura di deludere me stesso che gli altri; Perché Morgan non sarà a Sanremo 2026 con Chiello. Chiello: «Vado a Sanremo perché mi annoiavo. La competizione non mi interessa, spero di arrivare ultimo. Morgan? Lo stimo come artista»Chiello torna all’Ariston in gara con Ti penso sempre e un nuovo disco in arrivo, Agonia. Racconta Sanremo come una sfida personale più che una competizione, rivendica il distacco dal giudizio degli a ... vanityfair.it Chiello a Sanremo 2026: «Spero di arrivare ultimo. E riporto Morgan all’Ariston»Chiello racconta il suo brano Ti penso sempre, in gara a Sanremo 2026, il suo nuovo album Agonia e la scelta di duettare con Morgan ... amica.it Chiello: “Vado a Sanremo perché mi annoiavo. La gara non mi interessa, spero di arrivare ultimo.” - facebook.com facebook SANREMO 2026 - Chiello in gara con "Ti penso sempre": "Vado al Festival perchè voglio rimettermi in gioco" x.com