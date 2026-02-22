Chiello | Vado a Sanremo perché mi annoiavo la competizione non mi interessa
Chiello ha deciso di partecipare a Sanremo perché si annoiava e voleva cambiare aria. La sua scelta sorprende, dato che ha dichiarato di non essere interessato alla competizione. Il 20 marzo uscirà il suo nuovo album “Agonia”, e il brano “Ti penso sempre” sarà presentato sul palco dell’Ariston. Chiello ha scritto il pezzo insieme a diversi collaboratori, puntando a condividere un messaggio personale con il pubblico. La sua presenza al festival suscita curiosità tra gli appassionati di musica italiana.
Dal 20 marzo sarà disponibile in digitale “Agonia”, il nuovo album di Chiello, che sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti penso sempre” scritto dallo stesso artista e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. “Agonia” è un concept album che dialoga con questo immaginario e scava nelle venature più profonde dell’essere umano, esplorando fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva. Durante la conferenza stampa di presentazione, l’artista oltre a presentare il nuovo progetto discografico ha parlato anche della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
