Chi è l'uomo fermato a Scandicci per l'omicidio della donna decapitata | 30 anni aveva sangue sui vestiti

È un 30enne senza fissa dimora di 30 anni l'uomo arrestato a Scandicci dopo il ritrovamento di un cadavere di donna decapitato: da due giorni è ricoverato dopo essere stato sottoposto a Tso. "Su di lui convergono elementi indiziari".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Donna decapitata a Scandicci: tracce di sangue sui vestiti dell’uomo fermato. Dopo le smentite arriva la conferma della Procura

Leggi anche: Donna trovata decapitata a Scandicci, fermato un uomo con l’accusa di omicidio

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi è l’uomo che ha cercato di rapire la bimba al supermercato: senzatetto, già identificato, ha rotto una gamba alla piccola; Benoit Richaud, chi è l'uomo dei cambi giacca alle Olimpiadi; Mio zio Donald, l’uomo più pericoloso del mondo; Tenta di rapire bimba di un anno e mezzo, il papà: Così abbiamo bloccato quel folle, ringrazio chi è intervenuto.

Ecco chi è davvero l’uomo che ha cercato di portarsi via la bimba al supermercato (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu

Tenta di rapire una bambina al supermercato, chi è il 47enne fermato dalla polizia: ecco perché l'ha fattoSi trovava a Bergamo da qualche tempo, ma non era mai stato controllato dalle forze dell'ordine l'uomo di 47 anni - un cittadino romeno, senza ... msn.com

Chi è l’uomo accanto ad ARISA Altro che GOSSIP bollente… Al prossimo Festival di SANREMO, Arisa torna più glam che mai con “Magica Favola”, ma a rubare la scena (insieme alla sua voce) sarà una presenza speciale. No, niente nuovi flirt dopo la - facebook.com facebook

Chi è l'uomo che ha organizzato quello che vedrete stasera x.com